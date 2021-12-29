«Мы любим играть зимой, но нужны пять замен»: Тухель обратился к АПЛ

В преддверии поединка с «Брайтоном» главный тренер «Челси» Томас Тухель снова обратился к руководству английской Премьер-лиги, заговорив о кадровой ситуации в своей команде. В этот раз немецкий специалист обошелся без прямой критики, просто предложив возможный вариант решения многих проблем в период новой волны заражения коронавирусом.

«Мы любим это расписание и любим играть зимой, но нам нужна помощь лиги. АПЛ – единственный чемпионат, который не уходит на паузу, но нам разрешено делать только три замены. Это не имеет никакого смысла, тем более в период пандемии. Нужно вернуть правило пяти замен, ведь в прошлом году оно действовало. Это логично и просто», - цитирует Тухеля официальный сайт лондонского клуба.