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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Мы любим играть зимой, но нужны пять замен»: Тухель обратился к АПЛ

29 Декабря 2021 • 16:38 Комментировать
Челси
...
Брайтон
Через 5 ч. 19 мин.

В преддверии поединка с «Брайтоном» главный тренер «Челси» Томас Тухель снова обратился к руководству английской Премьер-лиги, заговорив о кадровой ситуации в своей команде. В этот раз немецкий специалист обошелся без прямой критики, просто предложив возможный вариант решения многих проблем в период новой волны заражения коронавирусом.

«Мы любим это расписание и любим играть зимой, но нам нужна помощь лиги. АПЛ – единственный чемпионат, который не уходит на паузу, но нам разрешено делать только три замены. Это не имеет никакого смысла, тем более в период пандемии. Нужно вернуть правило пяти замен, ведь в прошлом году оно действовало. Это логично и просто», - цитирует Тухеля официальный сайт лондонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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ЧЕЛСИ БРАЙТОН
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