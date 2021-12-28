Без операции никак: Чилвел не поможет «Челси» до конца сезона

Защитник лондонского «Челси» Бен Чилвел травмировал крестообразную связку колена в матче с «Ювентусом» в ноябре и с тех пор не появлялся на поле. Ожидалось, что консервативное лечение позволит ему вернуться на поле в январе.

Но, как сообщает Goal, все же медицинский штаб «синих» принял решение провести операцию на колене игрока, и он пропустит большую часть следующего года.

Таким образом, на левом фланге у «Челси» остается только Маркос Алонсо. Там пробовались также Сауль, Кристиан Пулишич и Каллум Хадсон-Одои, но это не их профильная позиция. Не исключено, что «Челси» выйдет на рынок и может попытаться перехватить у «Интера» Луку Диня из «Эвертона».