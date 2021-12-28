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Без операции никак: Чилвел не поможет «Челси» до конца сезона

28 Декабря 2021 • 16:23 Комментировать
Челси
...
Брайтон
29.12 22:30

Защитник лондонского «Челси» Бен Чилвел травмировал крестообразную связку колена в матче с «Ювентусом» в ноябре и с тех пор не появлялся на поле. Ожидалось, что консервативное лечение позволит ему вернуться на поле в январе.

Но, как сообщает Goal, все же медицинский штаб «синих» принял решение провести операцию на колене игрока, и он пропустит большую часть следующего года.

Таким образом, на левом фланге у «Челси» остается только Маркос Алонсо. Там пробовались также Сауль, Кристиан Пулишич и Каллум Хадсон-Одои, но это не их профильная позиция. Не исключено, что «Челси» выйдет на рынок  и может попытаться перехватить у «Интера» Луку Диня из «Эвертона».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бен Чилвел
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