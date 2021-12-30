«Челси» в компенсированное время упустил победу над «Брайтоном»

В среду «Челси» провёл ещё один неубедительный матч и не добился желаемого результата. Дебют игры с «Брайтоном» был за «синими». Сесар Аспиликуэта зарядил в штангу, а Ромелу Лукаку после подачи углового открыл счет. После этого команды будто поменялись местами, «Брайтон» начал активно атаковать, а соперник играл вторым номером, создав слишком мало. Эдуар Менди регулярно выручал, а Якуб Модер попал в перекладину. На 90-й минуте старания гостей увенчались успехом - Данни Уэлбек здорово сыграл в штрафной площади и головой отправил мяч в сетку - 1:1.

«Челси» проигрывает уже 8 очков (в онлайн-таблице) лидерам из «Манчестер Сити».