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«Челси» в компенсированное время упустил победу над «Брайтоном»

30 Декабря 2021 • 00:29 Комментировать (3)
Челси
1:1
Брайтон
окончен

В среду «Челси» провёл ещё один неубедительный матч и не добился желаемого результата. Дебют игры с «Брайтоном» был за «синими». Сесар Аспиликуэта зарядил в штангу, а Ромелу Лукаку после подачи углового открыл счет. После этого команды будто поменялись местами, «Брайтон» начал активно атаковать, а соперник играл вторым номером, создав слишком мало. Эдуар Менди регулярно выручал, а Якуб Модер попал в перекладину. На 90-й минуте старания гостей увенчались успехом - Данни Уэлбек здорово сыграл в штрафной площади и головой отправил мяч в сетку - 1:1.

«Челси» проигрывает уже 8 очков (в онлайн-таблице) лидерам из «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Челси 1:1 Брайтон
(1:0) Лукаку Ромелу 28'    
    90' Уэлбек Данни (1:1)
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас   46' (Чалоба Трево (   46') Рюдигер Антонио   41' Пулишич Кристиан Ковачич Матео   58' Жоржиньо II Джеймс Рис II   27' (Алонсо Маркос (   27') Маунт Мэйсон   82' Хадсон-Одои Каллум   64'   67' (Канте Н'Голо (   67') Лукаку Ромелу
Запасные: Хаверц Кай Сарр Маланг Баркли Росс Зиеш Хаким Аррисабалага Кепа Ньигес Сауль
Санчес Роберт Лемпти Тарик   66' (Мвепу Энок (   66') Вельтман Йоел Бёрн Дэн Кукурелья Марк Марч Соломон Модер Якуб   88' (Альсате Стивен (   88') Лаллана Адам Биссума Ив   82' Макаллистер Алексис   80' (Уэлбек Данни (   80') Мопе Нил
Запасные: Ричардс Тейлор Гросс Паскаль Даффи Шейн Стил Джейсон Уэбстер Адам Фергюсон Эван
29 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Челси Брайтон
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
redwhite1959
30 Декабря 2021 в 00:41
20-й номер "Челси" в этом матче ВСЁ делал невпопад - ни одного полезного действия! Особенно запомнился выход два в одного с его участием в середине второго тайма - вместо того, чтобы самому решить эпизод, стал катить на партнёра, а в результате защитник мяч перехватил. Забей "Челси" в этом эпизоде второй мяч - и игра была бы сделана! Вспоминались слова из песни фильма про Штирлица - мгновения, мгновения, мгновения. В футболе они тоже многое решают!
Bub
30 Декабря 2021 в 00:32
Повторюсь - может быть стоит перестать говорить о том, что три очка не пахнут, как носки студента, а начать играть? Бо ЭТО - не игра.
Выглядело так, что брайтону очки были нужнее. чем синим.
Результат закономерен, удивлен, что вообще отскочили. Что творится в команде?!
Манчестерский Иппатий
30 Декабря 2021 в 00:40
А что можно ожидать от состава "с миру по нитке - голому рубашка"? И вынужденные замены не позволили освежить состав во втором тайме, когда "чайки" попросту нас переиграли.
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окончен Челси 1:1 Брайтон
окончен Брентфорд 0:1 Манчестер Сити
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