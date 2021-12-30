«Челси» в компенсированное время упустил победу над «Брайтоном»

В среду «Челси» провёл ещё один неубедительный матч и не добился желаемого результата. Дебют игры с «Брайтоном» был за «синими». Сесар Аспиликуэта зарядил в штангу, а Ромелу Лукаку после подачи углового открыл счет. После этого команды будто поменялись местами, «Брайтон» начал активно атаковать, а соперник играл вторым номером, создав слишком мало. Эдуар Менди регулярно выручал, а Якуб Модер попал в перекладину. На 90-й минуте старания гостей увенчались успехом - Данни Уэлбек здорово сыграл в штрафной площади и головой отправил мяч в сетку - 1:1.
«Челси» проигрывает уже 8 очков (в онлайн-таблице) лидерам из «Манчестер Сити».
Протокол игры
|(1:0) Лукаку Ромелу 28'
|90' Уэлбек Данни (1:1)
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар • Кристенсен Андреас 46' ( Чалоба Трево ( 46') • Рюдигер Антонио • 41'Пулишич Кристиан • Ковачич Матео • 58'Жоржиньо II • Джеймс Рис II 27' ( Алонсо Маркос ( 27') • Маунт Мэйсон • 82'Хадсон-Одои Каллум 64' 67' ( Канте Н'Голо ( 67') • Лукаку Ромелу
Запасные: Хаверц Кай • Сарр Маланг • Баркли Росс • Зиеш Хаким • Аррисабалага Кепа • Ньигес Сауль
Санчес Роберт • Лемпти Тарик 66' ( Мвепу Энок ( 66') • Вельтман Йоел • Бёрн Дэн • Кукурелья Марк • Марч Соломон • Модер Якуб 88' ( Альсате Стивен ( 88') • Лаллана Адам • Биссума Ив • 82'Макаллистер Алексис 80' ( Уэлбек Данни ( 80') • Мопе Нил
Запасные: Ричардс Тейлор • Гросс Паскаль • Даффи Шейн • Стил Джейсон • Уэбстер Адам • Фергюсон Эван
29 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Выглядело так, что брайтону очки были нужнее. чем синим.
Результат закономерен, удивлен, что вообще отскочили. Что творится в команде?!
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