Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У «Челси» есть 5 вариантов замены Чилвела

28 Декабря 2021 • 19:13 Комментировать
Челси
...
Брайтон
29.12 22:30

Необходимость операции на крестообразной связке колена у защитника Бена Чилвела поставила «Челси» перед непростым выбором. «Синие» должны найти нового игрока на левый фланг, так как Чилвел не вернется в строй до следующего сезона.

Клуб не планировал выходить на зимний трансферный рынок, но, по данным инсайдера Фабрицио Романо, может побороться с «Интером» за Луку Диня из «Эвертона». Серджино Дест из «Барселоны» ценится руководством «Челси», но никаких переговоров по нему не было. Несколько недель назад лондонцы обсуждали вероятность трансфера Николаса Тальяфико из «Аякса». Резервный вариант «Челси» - отзыв из аренды Эмерсона Палмьери или 19-летнего Йена Маатсена.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бен Чилуэлл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЧЕЛСИ БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Кристал Пэлас 3:0 Норвич
окончен Уотфорд 1:4 Вест Хэм
окончен Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм
28.12  23:00 Лестер ... Ливерпуль
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Декабря
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» в большинстве не смог обыграть «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» победили
19:44 · Англия. Премьер-лига
Дайч не согласен с Клоппом
19:13 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» есть 5 вариантов замены Чилвела
18:10 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Тренировочная база была закрыта, а каждый второй футболист восстанавливается после коронавируса» 1
17:58 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» - 1:1 (закончен)
16:44 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес - игрок «Барселоны» 3 официально
16:35 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль получил предложение от «Севильи» и хочет покинуть «МЮ»
16:23 · Англия. Премьер-лига
Без операции никак: Чилвел не поможет «Челси» до конца сезона
16:10 · Англия. Премьер-лига
Процесс перехода Диня из «Эвертона» в «Интер» застопорился
13:30 · Англия. Премьер-лига
Рангник сообщил, когда Погба возобновит тренировки
13:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет пригласить в «Манчестер Сити» защитника «Реала»
13:19 · Англия. Премьер-лига
Хави нашёл «второго Иньесту» для «Барселоны» 3
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерял защитника из-за коронавируса
11:25 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Ньюкасл» должен был побеждать «Манчестер Юнайтед»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер выдвинул «Челси» условия по зарплате
Все новости
Рекомендуем