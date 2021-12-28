У «Челси» есть 5 вариантов замены Чилвела

Необходимость операции на крестообразной связке колена у защитника Бена Чилвела поставила «Челси» перед непростым выбором. «Синие» должны найти нового игрока на левый фланг, так как Чилвел не вернется в строй до следующего сезона.

Клуб не планировал выходить на зимний трансферный рынок, но, по данным инсайдера Фабрицио Романо, может побороться с «Интером» за Луку Диня из «Эвертона». Серджино Дест из «Барселоны» ценится руководством «Челси», но никаких переговоров по нему не было. Несколько недель назад лондонцы обсуждали вероятность трансфера Николаса Тальяфико из «Аякса». Резервный вариант «Челси» - отзыв из аренды Эмерсона Палмьери или 19-летнего Йена Маатсена.