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Чемпионат Италии. Серия А

Спинаццола вернётся в общую группу «Ромы» в середине января

06 Января 2022 • 00:17 Комментировать
Милан
...
Рома
2.10 3.65 3.40
Через 19 ч. 18 мин.

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола наконец-то полностью восстановился от серьезной травмы ахилла, которую он получил в составе сборной Италии на прошедшем чемпионате Европы.

Футболист вернулся к работе в зале еще в начале октября, но из-за неправильного подхода к процессу реабилитации сроки его возвращения на футбольное поле затянулись. Правда, теперь Спинаццоле уже ничто не должно помешать полноценно возобновить свою игровую карьеру.

Как свидетельствуют журналисты местного издания Gazzetta dello Sport, главный тренер римлян сможет рассчитывать на игрока с 15 января – именно тогда Спинаццола должен приступить к тренировочным занятиям в общей группе команды.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Леонардо Спинаццола
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