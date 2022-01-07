Моуринью: «Рад, что отказался от работы в «Милане»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью вспомнил о том, что в свое время мог занять пост наставника «Милана».

«Мне предлагали возглавить «россонери». Это было три года назад. Я взял несколько дней на раздумья и затем отказался. Вспоминая то время, я рад, что не согласился на эту работу. Наблюдая за тем, что произошло в сегодняшнем матче, я доволен своим выбором», - передает слова португальца Football-Italia.

В рамках 20-го тура Серии А «Рома» проиграла «Милану» со счетом 1:3. Перед началом встречи миланские фанаты освистали Моуринью.