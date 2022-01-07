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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Рад, что отказался от работы в «Милане»

07 Января 2022 • 08:21 Комментировать
Милан
3:1
Рома
окончен

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью вспомнил о том, что в свое время мог занять пост наставника «Милана».

«Мне предлагали возглавить «россонери». Это было три года назад. Я взял несколько дней на раздумья и затем отказался. Вспоминая то время, я рад, что не согласился на эту работу. Наблюдая за тем, что произошло в сегодняшнем матче, я доволен своим выбором», - передает слова португальца Football-Italia.

В рамках 20-го тура Серии А «Рома» проиграла «Милану» со счетом 1:3. Перед началом встречи миланские фанаты освистали Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Жозе Моуринью
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