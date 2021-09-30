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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» присоединился к погоне за Влаховичем

30 Сентября 2021 • 16:40 Комментировать
Торино
...
Ювентус
4.25 3.45 1.90
02.10 19:00

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Ювентусе», передаёт Calcio Mercato. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

По данным источника, туринцы намерены составить конкуренцию английским клубам в борьбе за Влаховича. Ранее президент «Фиорентины» заявил, что предложил сербу рекордный контракт в истории клуба. По нему нападающий сможет заработать 40 миллионов евро за ближайшие пять лет.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Влаховича шесть матчей в Серии А, в которых он забил четыре гола. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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