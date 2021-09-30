«Ювентус» присоединился к погоне за Влаховичем

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Ювентусе», передаёт Calcio Mercato. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

По данным источника, туринцы намерены составить конкуренцию английским клубам в борьбе за Влаховича. Ранее президент «Фиорентины» заявил, что предложил сербу рекордный контракт в истории клуба. По нему нападающий сможет заработать 40 миллионов евро за ближайшие пять лет.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Влаховича шесть матчей в Серии А, в которых он забил четыре гола. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до середины 2023 года.