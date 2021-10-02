Аллегри: «Наш лучший матч сезона»

«Ювентус» в субботу выиграл в дерби у «Торино» (1:0) благодаря голу Мануэля Локателли на 86-й минуте. Несмотря на то, что судьба поединка не была понятна до финального свистка, наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри остался доволен увиденным.

- Мы были немного заторможенными в первом тайме, особенно на правом фланге, а Кин заиграл получше к концу первого тайма, но мы теряли мяч слишком часто, - заявил Аллегри DAZN. - Я был бы расстроен, не выиграй мы этот поединок после той игры, что мы сегодня показали. После первого тайма игры с «Миланом», кажется, это был наш лучший матч сезона.

Добавим, что «Ювентус» в первый раз за последние 20 матчей (с марта) сыграл на ноль в обороне.