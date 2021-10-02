Данило летом мог оказаться в «Баварии»

Оказывается, летом мюнхенская «Бавария» планировала подписать еще одного флангового защитника для ротации состава. Одним из кандидатов считался игрок «Ювентуса» Данило, но стороны не смогли договориться до закрытия трансферного окна.

Переход не состоялся по многим причинам, об этом свидетельствует интервью футболиста изданию La Repubblica. «Это правда, что на меня выходили представители «Баварии». Но, я не горел желанием покидать Турин. К счастью, «Ювентус» тоже не хотел меня отпускать. Мне нравится здесь», - поделился бразилец.

Стоит отметить, что в некоторых матчах сезона наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн вынужден использовать на краю обороны Никласа Зюле, для которого эта позиция является несвойственной.