По ходу матча с «Торино» Аллегри дал пинка под зад Бернардески

В матче Серии А между «Торино» и «Ювентусом» эмоции зашкаливали с первой и до последней минуты. «Старая синьора» вырвала победу лишь в самой концовке, когда Мануэль Локателли дальним ударом попал впритирку со штангой и принес три очка - 1:0.

По ходу матча наставник гостей Массимлиано Аллегри отметился непонятным поступком. Перед вводом мяча из-за боковой у тренерской скамейки «Ювентуса» Аллегри натурально ударил ногой по заднице полузащитника своей команды Федерико Бернардески. Тот удивился и продолжил шагать в сторону чужих ворот. Арбитр же никак не отреагировал на не совсем спортивное поведение специалиста.