Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

По ходу матча с «Торино» Аллегри дал пинка под зад Бернардески

02 Октября 2021 • 21:21 Комментировать (3)
Торино
0:1
Ювентус
окончен

В матче Серии А между «Торино» и «Ювентусом» эмоции зашкаливали с первой и до последней минуты. «Старая синьора» вырвала победу лишь в самой концовке, когда Мануэль Локателли дальним ударом попал впритирку со штангой и принес три очка - 1:0.

По ходу матча наставник гостей Массимлиано Аллегри отметился непонятным поступком. Перед вводом мяча из-за боковой у тренерской скамейки «Ювентуса» Аллегри натурально ударил ногой по заднице полузащитника своей команды Федерико Бернардески. Тот удивился и продолжил шагать в сторону чужих ворот. Арбитр же никак не отреагировал на не совсем спортивное поведение специалиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Федерико Бернардески
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Juventissimo
02 Октября 2021 в 23:16
Поступок вполне понятный и прогнозируемый. Пол-команде необходимо пендалей отвешать, чтобы играли, как следует.
Sagittarius
02 Октября 2021 в 22:39
Собственно, Аллегри сделал то, что хотели сднлать многие болельщики Ювентуса.
Don sangre
02 Октября 2021 в 21:30
Кубыть наверное тот долго думати и тренер его поторопе....
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Салернитана 1:0 Дженоа
окончен Торино 0:1 Ювентус
Идет 76 минута Сассуоло 1:1 Интер Милан 4 4.1 1.83
03.10  13:30 Болонья ... Лацио 3.35 3.8 2.08
03.10  16:00 Верона ... Специя 1.76 3.95 4.5
03.10  16:00 Сампдория ... Удинезе 2.08 3.65 3.5
03.10  19:00 Фиорентина ... Наполи 4.3 4.1 1.78
03.10  19:00 Рома ... Эмполи 1.53 4.9 5.6
03.10  21:45 Аталанта ... Милан 2.18 3.75 3.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
23:13 · Италия. Серия А
Аллегри: «Наш лучший матч сезона»
22:26 · Италия. Серия А
Лучшие фрагменты туринского дерби - видео видео
21:21 · Италия. Серия А
По ходу матча с «Торино» Аллегри дал пинка под зад Бернардески 2
20:57 · Италия. Серия А
Локателли вырвал для «Ювентуса» победу в дерби 5
20:36 · Италия. Серия А
Болельщик «Ювентуса» бросил в полицейских самокат и был арестован 3
18:21 · Италия. Серия А
«Торино» - «Ювентус» - 0:1 (закончен)
18:08 · Италия. Серия А
«Салернитана» победила впервые в сезоне, обыграв другого аутсайдера
17:57 · Италия. Серия А
Пеллегрини продлил контракт с «Ромой»
17:32 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Случившееся в матче со «Спартаком» показало, насколько тонка граница между тотальным доминированием и поражением»
16:50 · Италия. Серия А
Флоренци успешно перенёс операцию на колене
16:34 · Италия. Серия А
Наставник «Аталанты» Гасперини: «Матч с «Миланом» будет важен для обеих команд»
16:30 · Италия. Серия А
Пиоли: «Судя по энтузиазму Ибрагимовича, он будет играть вечно»
15:30 · Германия. Бундеслига
Данило летом мог оказаться в «Баварии» 1
14:49 · Италия. Серия А
Ибрагимович, которому завтра исполнится 40 лет, поделился планами на будущее 1
14:35 · Италия. Серия А
Шомуродов может продолжить карьеру в клубе Ла Лиги 1
Все новости
Рекомендуем