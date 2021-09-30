Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 443 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» интересуется защитником «Ювентуса»

30 Сентября 2021 • 17:37 Комментировать
Торино
...
Ювентус
4.25 3.45 1.90
02.10 19:00

Защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини может покинуть свой нынешний клуб, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, интерес к нему проявляет «Вест Хэм».

Сообщается, что «молотобойцы» пытались подписать Пеллегрини летом, однако тогда игрок отклонил предложение, так как хотел остаться в «Ювентусе», чтобы побороться за место в стартовом составе. Футболисту это не удалось, и сейчас лондонцы снова постараются подписать его.

Напомним, что Пеллегрини стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя из «Ромы» за 22 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие всего в одном матче Серии А, проведя на поле 58 минут.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вест Хэм Лука Пеллегрини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Сентября
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» интересуется защитником «Ювентуса»
16:32 · Англия. Премьер-лига
Конте считает, что в «Челси» не разобрались, как правильно использовать Лукаку
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» следит за Салахом слухи
13:35 · Англия. Премьер-лига
Роналду – в списке претендентов на звание лучшего игрока месяца в АПЛ 16
13:25 · Англия. Премьер-лига
Крауч назвал Хаверца таким же «ленивым», как и Озил
12:08 · Англия. Премьер-лига
Следующим клубом Кавани может стать мадридский «Реал» слухи
11:01 · Англия. Премьер-лига
Лено выступил с претензиями к Артете
10:29 · Англия. Премьер-лига
Конте дал совет Тухелю, как правильно использовать Лукаку 3
09:53 · Англия. Премьер-лига
В гонке за Кесси остались лишь два клуба АПЛ 1 слухи
09:44 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не забивает за «Челси» в четырёх матчах подряд 2
09:08 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» обратит своё внимание на Филлипса, если не удастся подписать Райса слухи
01:00 · Россия. Премьер-лига
Прямые трансляции матчей у букмекерских контор: Как бесплатно смотреть футбол на сайтах букмекеров
29 Сентября
19:39 · Англия. Премьер-лига
Осимхен интересен сразу четырем топ-клубам
17:23 · Англия. Премьер-лига
Кьеллини: Надеюсь, что Жоржиньо выиграет «Золотой мяч» 6
16:26 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» интересуется полузащитником ​«Ювентуса» 2
Все новости
Рекомендуем