«Вест Хэм» интересуется защитником «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини может покинуть свой нынешний клуб, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, интерес к нему проявляет «Вест Хэм».

Сообщается, что «молотобойцы» пытались подписать Пеллегрини летом, однако тогда игрок отклонил предложение, так как хотел остаться в «Ювентусе», чтобы побороться за место в стартовом составе. Футболисту это не удалось, и сейчас лондонцы снова постараются подписать его.

Напомним, что Пеллегрини стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя из «Ромы» за 22 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие всего в одном матче Серии А, проведя на поле 58 минут.