​«Тоттенхэм» интересуется полузащитником ​«Ювентуса»

Полузащитник «Ювентус» Деян Кулушевски может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт The Sun. По данным источника, интерес к футболисту проявляет ​«Тоттенхэм».

Сообщается, что Кулушевски хочет покинуть «Ювентус», так как недоволен своим положением в клубе после прихода главного тренера Массимилиано Аллегри. Если ситуация не изменится, то футболист сам потребует трансфер.

Напомним, что Кулушевски стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя из «Аталанты» за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в Серии А, в которых он суммарно провёл на поле всего 230 минут. Также на его счету одна результативная передача.