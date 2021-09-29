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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэм» интересуется полузащитником ​«Ювентуса»

29 Сентября 2021 • 16:26 Комментировать (1)
Торино
...
Ювентус
4.25 3.45 1.90
02.10 19:00

Полузащитник «Ювентус» Деян Кулушевски может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт The Sun. По данным источника, интерес к футболисту проявляет ​«Тоттенхэм».

Сообщается, что Кулушевски хочет покинуть «Ювентус», так как недоволен своим положением в клубе после прихода главного тренера Массимилиано Аллегри. Если ситуация не изменится, то футболист сам потребует трансфер.

Напомним, что Кулушевски стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя из «Аталанты» за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в Серии А, в которых он суммарно провёл на поле всего 230 минут. Также на его счету одна результативная передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Деян Кулушевски
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zorik88
29 Сентября 2021 в 17:23
да пусть уходит, бегает как будто обосрался только что. Вроде удар есть и мяч нормально ведет, но при таких габаритах очень неуклюжий.
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