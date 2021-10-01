Трезеге: «Ювентус» сильно нуждается в Кьезе»

Экс-футболист «Ювентуса» Давид Трезеге рассказал о значимости Федерико Кьезы для туринцев в текущем сезоне.

В среду 23-летний чемпион Европы в составе итальянской сборной помог «бьянконери» обыграть «Челси» 1:0 в Лиге чемпионов, забив решающий мяч. Кьеза сыграл в роли центрфорварда в отсутствие травмированных Мораты и Дибалы.

«Федерико мало думает, но очень много работает. Он обладает первоклассным дриблингом. Это самый решительный футболист в составе «старой синьоры».

Кьеза сильно отличается от прочих игроков. «Ювентус» в нём сильно нуждается. С ним туринцы превращаются в совершенно другую команду», - приводит высказывание Трезеге La Gazzetta dello Sport.