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Серия А

​«Ювентус» рассказал о травмах Дибалы и Мораты

27 Сентября 2021 • 15:50 Комментировать
Торино
...
Ювентус
4.40 3.35 1.90
02.10 19:00

В воскресенье «Ювентус» обыграл «Сампдорию» в чемпионате Италии со счётом 3:2. По ходу игры Массимилиано Аллегри пришлось менять форвардов – Пауло Дибалу и Альваро Морату.

На официальном сайте «Ювентуса» была опубликована информация о травмах аргентинца и испанца. У Дибалы выявлена проблема с подсухожильной мышцей левого бедра, а у Мораты – слабая мышечная травма подколенного сухожилия.

Дибала и Мората вернутся в строй после октябрьской паузы на матчи национальных сборных. Форварды пропустят два ближайших поединка «Ювентуса» против «Челси» (Лига чемпионов) и «Торино» (Серия А).

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Альваро Мората Пауло Дибала
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