​«Ювентус» рассказал о травмах Дибалы и Мораты

В воскресенье «Ювентус» обыграл «Сампдорию» в чемпионате Италии со счётом 3:2. По ходу игры Массимилиано Аллегри пришлось менять форвардов – Пауло Дибалу и Альваро Морату.

На официальном сайте «Ювентуса» была опубликована информация о травмах аргентинца и испанца. У Дибалы выявлена проблема с подсухожильной мышцей левого бедра, а у Мораты – слабая мышечная травма подколенного сухожилия.

Дибала и Мората вернутся в строй после октябрьской паузы на матчи национальных сборных. Форварды пропустят два ближайших поединка «Ювентуса» против «Челси» (Лига чемпионов) и «Торино» (Серия А).