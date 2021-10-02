Болельщик «Ювентуса» бросил в полицейских самокат и был арестован

В эти минуты проходит туринское дерби в Серии А между «Торино» и «Ювентусом». В середине второго тайма счёт не открыт.

СМИ сообщают о массовых стычках ультрас «старой синьоры» с полицией перед началом футбольного матча. Фанаты группы «Викинг» пытались спровоцировать на драку болельщиков другой команды. Полицейские пытались предотвратить столкновения. Football Italia сообщает об одном задержанном болельщике. Он бросил в полицейских электрический самокат.

Примечательно, что принципиальные соперники делят одну строчку в турнирной таблице, набрав по 8 очков после шести матчей в Серии А.