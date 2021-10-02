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Чемпионат Италии. Серия А

Болельщик «Ювентуса» бросил в полицейских самокат и был арестован

02 Октября 2021 • 20:36 Комментировать (2)
Торино
0:1
Ювентус
окончен

В эти минуты проходит туринское дерби в Серии А между «Торино» и «Ювентусом». В середине второго тайма счёт не открыт.

СМИ сообщают о массовых стычках ультрас «старой синьоры» с полицией перед началом футбольного матча. Фанаты группы «Викинг» пытались спровоцировать на драку болельщиков другой команды. Полицейские пытались предотвратить столкновения. Football Italia сообщает об одном задержанном болельщике. Он бросил в полицейских электрический самокат.

Примечательно, что принципиальные соперники делят одну строчку в турнирной таблице, набрав по 8 очков после шести матчей в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торино
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
R Estanislau
02 Октября 2021 в 21:33
Оригинально
Don sangre
02 Октября 2021 в 21:18
Кубыть твою в облепиховую хорошось энто было не коктейль Молотова))) а самокат тудась самокат сюдась энто чепуха
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03.10  16:00 Верона ... Специя 1.76 3.95 4.5
03.10  16:00 Сампдория ... Удинезе 2.08 3.65 3.5
03.10  19:00 Фиорентина ... Наполи 4.3 4.1 1.78
03.10  19:00 Рома ... Эмполи 1.53 4.9 5.6
03.10  21:45 Аталанта ... Милан 2.18 3.75 3.2
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