Де Лихт: «Счастлив, что меня тренирует Аллегри»

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт в восторге от игры под руководством Массимилиано Аллегри.

- Я считаю, что это тренер с невероятным опытом. Он играет в футбол, он много чего выиграл с «Ювентусом» и «Миланом». Я счастлив, что он меня тренирует, это важно для моего прогресса. Также он мне много подсказывает по тактике, - заявил голландец DAZN.

Также де Лихт прокомментировал проблемы команды на старте сезона: «Мы предпочли бы, чтобы нам льстили. Но критика - обычное и полезное дело. Самый главный критик для меня - я сам. Я всегда себя спрашиваю о том, где бы мог сыграть лучше».

В субботу «Ювентусу» будет противостоять «Торино». Начало матча в 19:00.