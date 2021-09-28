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«Ювентус» готов бесплатно отпустить Рэмзи слухи

28 Сентября 2021 • 00:48 Комментировать
Торино
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Ювентус
4.40 3.35 1.90
02.10 19:00

«Ювентус» еще летом пытался избавиться от ряда игроков, в число которых входил и полузащитник Аарон Рэмзи. Однако, руководство решило дать им последний шанс проявить себя при новом главном тренере.

Но, валлийцу так и не удалось доказать свою профпригодность Массимилиано Аллегри – футболист практически не получает игровой практики. Как следствие, «Ювентус» готов уже зимой распрощаться с Рэмзи бесплатно.

В клубе решили, что нет смысла удерживать хавбека у себя в ожидании соответствующего денежного предложения от потенциальных покупателей, сообщает британский таблоид The Sun. Согласно предоставленной информации, Рэмзи, по всей видимости, вернется в английскую Премьер-лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аарон Рэмзи
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