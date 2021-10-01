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Чемпионат Италии. Серия А

Куадрадо: «Усердно работаем, чтобы не ощущать отсутствие Роналду»

01 Октября 2021 • 16:30 Комментировать
Торино
...
Ювентус
4.25 3.45 1.90
02.10 19:00

Хуан Куадрадо дал обширное интервью, в котором затронул последние результаты «Ювентуса», а также заговорил о перспективах клуба в ближайших поединках.

Колумбиец заявил, что очень гордится победой над «Челси» в Лиге чемпионов. Он сказал, что наслаждается, когда команда проявляет свои бойцовские качества и бьется на футбольном поле друг за друга.

Также Куадрадо ответил на вопрос, сказывается ли на игре туринцев уход Криштиану Роналду. «Мы помним, что он дал клубу, когда представлял цвета «Ювентуса». Никто не сомневается в его мастерстве. Однако, мы усердно работаем, чтобы не ощущать отсутствие Криштиану», - цитирует игрока издание La Reppublica.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Хуан Куадрадо
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