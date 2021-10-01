Аллегри – о дерби с «Торино»: «Нужно подготовиться ещё лучше, чем к матчу с «Челси»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри настраивает своих подопечных на сложнейший поединок против «Торино» в седьмом туре Серии А.

«Бьянконери» подходят к дерби с трёхматчевой победной серией.

«Болельщики вернутся на трибуны, так что это будет очень хороший матч. Нам следует исправить своё положение в таблице, у нас есть для этого замечательная возможность.

«Торино» будет наилучшим образом настраиваться на дерби. Нам нужно подготовиться ещё лучше, чем к матчу Лиги чемпионов с «Челси». Нам будет ещё труднее», - приводит слова Аллегри Football Italia.

У «Ювентуса» после шести игр 8 очков в активе, как и у «Торино».