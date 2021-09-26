Кьеллини – об уходе Роналду: «Его нельзя заменить»

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что его клуб не способен найти прямую замену для вернувшегося в «Манчестер Юнайтед» португальского форварда.

«Нам важно обрести баланс, но у нас очень мало времени. Каждые три дня игры, затем начинаются матчи сборных, поэтому футболистов в распоряжении тренера почти нет.

Мы лишились большого чемпиона. Роналду нельзя заменить. Прежде с нами случалось подобное, когда уходили Буффон и Пирло», - приводит слова Джорджо Кьеллини Transfermarketweb.

Напомним, что летом «бьянконери» на позицию нападающего пригласили своего экс-футболиста Мойзе Кина.