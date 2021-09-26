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Кьеллини – об уходе Роналду: «Его нельзя заменить»

26 Сентября 2021 • 19:29 Комментировать
Торино
...
Ювентус
02.10 19:00

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что его клуб не способен найти прямую замену для вернувшегося в «Манчестер Юнайтед» португальского форварда.

«Нам важно обрести баланс, но у нас очень мало времени. Каждые три дня игры, затем начинаются матчи сборных, поэтому футболистов в распоряжении тренера почти нет.

Мы лишились большого чемпиона. Роналду нельзя заменить. Прежде с нами случалось подобное, когда уходили Буффон и Пирло», - приводит слова Джорджо Кьеллини Transfermarketweb.

Напомним, что летом «бьянконери» на позицию нападающего пригласили своего экс-футболиста Мойзе Кина.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Джорджо Кьеллини
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