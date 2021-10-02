Локателли вырвал для «Ювентуса» победу в дерби

Туринское дерби в Серии А получилось весьма упорным и с равными шансами. Моментов было предостаточно, но в основном опасные удары блокировались, либо мяч загадочным образом не шёл в ворота. Лишь за несколько минут до финального свистка Мануэль Локателли дальним ударом направил мяч впритирку со штангой и принес три очка «Ювентусу» - 1:0.

«Старая синьора» набрала 11 очков и вышла на шестое место.