Локателли вырвал для «Ювентуса» победу в дерби

Туринское дерби в Серии А получилось весьма упорным и с равными шансами. Моментов было предостаточно, но в основном опасные удары блокировались, либо мяч загадочным образом не шёл в ворота. Лишь за несколько минут до финального свистка Мануэль Локателли дальним ударом направил мяч впритирку со штангой и принес три очка «Ювентусу» - 1:0.
«Старая синьора» набрала 11 очков и вышла на шестое место.
Протокол игры
|86' Локателли Мануэль (0:1)
Милинкович-Савич Ваня • Зима Давид • Бремер Глейсон • Родригес Рикардо • Синго Уилфрид • Побега Томмазо • Мандрагора Роландо • 65'Эйна Ола 65' ( Ансальди Кристиан ( 65') • Лукич Саша 62' 65' ( Линетти Кароль ( 65') • Брекало Йосип 84' ( Ринкон Томас ( 84') • Санабрия Антонио 56' 76' ( Базелли Даниэле ( 76')
Запасные: Бериша Этрит • Войвода Мергим • Джемелло Лука • Варминг Магнус • Иццо Армандо • Верди Симоне • Буонджорно Алессандро • Коне Бенджамин
Щесны Войцех • Данило Луис • Де Лихт Маттайс • Кьеллини Джорджо • 82'Алекс Сандро • Маккенни Уэстон • Локателли Мануэль • Рабио Адриен • Бернардески Федерико 80' ( Кулушевски Деян ( 80') • Кьеза Федерико 89' ( Kaio Jorge ( 89') • Кин Мойзе 46' ( Куадрадо Хуан ( 46')
Запасные: Ругани Даниэле • Бентанкур Родриго • Бонуччи Леонардо • Пинсольо Карло • Пеллегрини Лука • Де Шильо Маттиа • Перин Маттиа • Мело Артур
02 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Дерби удалось, Торино достойно сопротивлялся весть матч!