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Чемпионат Италии. Серия А

Локателли вырвал для «Ювентуса» победу в дерби

02 Октября 2021 • 20:57 Комментировать (3)
Торино
0:1
Ювентус
окончен

Туринское дерби в Серии А получилось весьма упорным и с равными шансами. Моментов было предостаточно, но в основном опасные удары блокировались, либо мяч загадочным образом не шёл в ворота. Лишь за несколько минут до финального свистка Мануэль Локателли дальним ударом направил мяч впритирку со штангой и принес три очка «Ювентусу» - 1:0.

«Старая синьора» набрала 11 очков и вышла на шестое место.

Протокол игры  
Торино 0:1 Ювентус
    86' Локателли Мануэль (0:1)
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Зима Давид Бремер Глейсон Родригес Рикардо Синго Уилфрид Побега Томмазо Мандрагора Роландо   65' Эйна Ола   65' (Ансальди Кристиан (   65') Лукич Саша   62'   65' (Линетти Кароль (   65') Брекало Йосип   84' (Ринкон Томас (   84') Санабрия Антонио   56'   76' (Базелли Даниэле (   76')
Запасные: Бериша Этрит Войвода Мергим Джемелло Лука Варминг Магнус Иццо Армандо Верди Симоне Буонджорно Алессандро Коне Бенджамин
Щесны Войцех Данило Луис Де Лихт Маттайс Кьеллини Джорджо   82' Алекс Сандро Маккенни Уэстон Локателли Мануэль Рабио Адриен Бернардески Федерико   80' (Кулушевски Деян (   80') Кьеза Федерико   89' (Kaio Jorge (   89') Кин Мойзе   46' (Куадрадо Хуан (   46')
Запасные: Ругани Даниэле Бентанкур Родриго Бонуччи Леонардо Пинсольо Карло Пеллегрини Лука Де Шильо Маттиа Перин Маттиа Мело Артур
02 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торино Мануэль Локателли
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Spirit
02 Октября 2021 в 21:25
По ходу Юве шаг за шагом начинает приходить в себя.
Дерби удалось, Торино достойно сопротивлялся весть матч!
Redwhite1959
02 Октября 2021 в 21:18
Отличное вышло дерби - напряжённая борьба в течение всей игры и лишь в коцовке "Юве" дожал своего соперника! Де Лихт в паре с Кьеллини выглядит очень уверенно и мастеровито. Маккени насколько хорош в оборонительных действиях, настолько слаб в созидательных. Француз Рабио провёл отличный матч - выделялся своими УМНЫМИ действиями на поле. Кьеза за весь матч считанное число раз коснулся мяча - во-первых, за ним пристально присматривали, во-вторых, в "Юве" сейчас нет нового Пирло, который мог бы снабжать его вертикальными ТОЧНЫМИ пасами на ход. Но в целом - "Юве" победил заслуженно!
Misha_diablo_football
02 Октября 2021 в 21:04
Юве с натяжкой добирая свое приблизился к зоне ЛЧ...
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окончен Салернитана 1:0 Дженоа
окончен Торино 0:1 Ювентус
02.10  21:45 Сассуоло ... Интер Милан 4 4.1 1.83
03.10  13:30 Болонья ... Лацио 3.35 3.8 2.08
03.10  16:00 Верона ... Специя 1.76 3.95 4.5
03.10  16:00 Сампдория ... Удинезе 2.08 3.65 3.5
03.10  19:00 Фиорентина ... Наполи 4.3 4.1 1.78
03.10  19:00 Рома ... Эмполи 1.53 4.9 5.6
03.10  21:45 Аталанта ... Милан 2.18 3.75 3.2
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Сегодня, 02 Октября
21:21 · Италия. Серия А
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