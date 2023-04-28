«Бохум» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 30-м туре чемпионата Германии по футболу «Бохум» играет против «Боруссии» из Дортмунда.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бохум - Боруссия Д
Доступ после регистрации
Протокол игры
Риман Мануэль•Гамбоа Кристиан•Ордец Иван•Машович Эрхан•Данило Соарес•Лосилья Антони•Патрик Остерхаге•Асано Такума•Штёгер Кевин•Антви-Аджей Кристофер•Хофманн Филипп
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан•Зюле Никлас•Хуммельс Матс•Геррейру Рафаэл•Джан Эмре•Мален Дониэлл•Беллингем Джуд•Брандт Юлиан•Адейеми Карим•Аллер Себастьян
28 апреля. Стадион "Ревирпауэрштадион".
Бан пользователя