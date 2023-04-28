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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем высказался о борьбе за чемпионство в Бундеслиге

28 Апреля 2023 • 23:02 Комментировать
Бохум
1:1
Боруссия Д
окончен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем рассказал, что думает о чемпионской гонке в чемпионате Германии.

В эти минуты «шмели» играют против «Бохума». Незадолго до начала встречи один из лидеров команды Джуд Беллингем ответил на вопрос о шансах на чемпионство: «Неделю назад люди считали, что мы уже выбыли из гонки, нас списывали со счетов. Но нам не стоит слишком много об этом говорить, рассуждая так, будто мы уже выиграли. Будет непросто добиться этого», – заявил в беседе с официальным сайтом 19-летний англичанин.

Следить за ходом поединка «Бохум» – «Боруссия» Дортмунд можно на сайте LiveResult.ru, где представлена текстовая онлайн-трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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