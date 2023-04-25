Кобель вряд ли летом перейдёт в «Челси»

У голкипера дортмундской «Боруссии» Грегора Кобеля мало шансов перебраться в лондонский «Челси» грядущим летом. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, швейцарец хоть и входит в шорт-лист «пенсионеров» на усиление позиции вратаря, в списке желаний есть более привлекательные имена для руководства.

Источник отмечает, что Кобель, скорее всего, этим летом останется в дортмундской «Боруссии». Интерес «Челси» в данный момент весьма холодный и не сулит конкретных действий.

Напомним, Кобеля ранее также связывали с мюнхенской «Баварией» в качестве долгосрочной замены Мануэлю Нойеру.