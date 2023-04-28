Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Игра в поддавки» продолжается: «Боруссия» Дортмунд не смогла обыграть аутсайдера

28 Апреля 2023 • 23:35 Комментировать
Бохум
1:1
Боруссия Д
окончен

Чемпионская гонка в Бундеслиге получается уникальной, оторвавшиеся «Боруссия» Дортмунд и «Бавария» засбоили в ответственный момент и могут дождаться других конкурентов в споре за первое место. «Шмели» могли отрываться на четыре очка от баварцев, для этого нужно было обыграть аутсайдеров из «Бохума». На первых минутах Антони Лосилья метров с 18 с подбора вколотил мяч в девятку. Тут же прострел Дониэлла Малена с правого края штрафной, Себастьян Аллер не смог пробить, но на дальней штанге здорово сыграл Карим Адейеми. На протяжении всего первого тайма команды обменивались хорошими атаками, но счет не изменился. Вторая часть поединка была более размеренной. «Боруссия» под конец активизировалась, но мяч упорно не шел в ворота, а гол Матса Хуммельса на 90-й минуте был отменен - вне игры.

1:1, «Боруссия» пока лидирует, но в воскресенье может упустить первое место, соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Бохум1:1Боруссия Д
(1:0) Лосилья Антони5'  
  7'Адейеми Карим (1:1)
Риман МануэльГамбоа Кристиан 78' (Цоллер Симон ( 78') Ордец ИванМашович ЭрханДанило Соарес  30' 86' (Стафилидис Костас ( 86') Лосилья АнтониПатрик Остерхаге 85' (Кунде Пьер ( 85') Асано Такума 78' (Янко Саиди ( 78') Штёгер КевинАнтви-Аджей КристоферХофманн Филипп 70' (Брошински Мориц ( 70')
Запасные: Эссер МихаэльХайнц ДоминикХольтманн ГерритЛабропулос Василис
Кобель ГрегорРюэрсон Юлиан 88' (Модест Антони ( 88') Зюле НикласХуммельс МатсГеррейру РафаэлДжан ЭмреМален Дониэлл 88' (Вольф Мариус ( 88') Беллингем ДжудБрандт Юлиан 74' (Ройс Марко ( 74') Адейеми Карим  43' 81' (Рейна Джованни ( 81') Аллер Себастьян  43' 74' (Мукоко Юссуфа ( 74')
Запасные: Морей МатеуЭзкан СалихМайер Александер IIБайно-Гиттенс ДжеймиПападопулос Антониос
28 апреля. Стадион "Ревирпауэрштадион".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бохум Боруссия Дортмунд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Бохум Бохум
Боруссия Д Боруссия Д
1
1
4.50 4.60 1.67
Видео
29.04.23 в 16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм Хоффенхайм
1.39 5.60 7.00
Видео
29.04.23 в 16:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Аугсбург Аугсбург
1.52 4.90 5.80
Видео
29.04.23 в 16:30
Штутгарт Штутгарт
Боруссия М Боруссия М
2.07 3.85 3.35
Видео
29.04.23 в 16:30
Кёльн Кёльн
Фрайбург Фрайбург
2.23 3.50 3.30
Видео
29.04.23 в 16:30
Унион Берлин Унион Берлин
Байер Л Байер Л
2.85 3.25 2.60
Видео
29.04.23 в 19:30
Шальке 04 Шальке 04
Вердер Вердер
2.24 3.65 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Апреля
00:06 · Германия. Бундеслига
Гравенберх попросил «Баварию» выслушать трансферные предложения от других клубов
28 Апреля
23:44 · Германия. Бундеслига
Действующий лидер Бундеслиги одержал всего одну победу в последних шести турах
23:35 · Германия. Бундеслига
«Игра в поддавки» продолжается: «Боруссия» Дортмунд не смогла обыграть аутсайдера
23:02 · Германия. Бундеслига
Беллингем высказался о борьбе за чемпионство в Бундеслиге
22:36 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо: «Байер» не должен забывать про Бундеслигу, несмотря на успехи в Лиге Европы»
21:12 · Германия. Бундеслига
Штиндль покинет «Боруссию» летом официально
21:00 · Германия. Бундеслига
«Бохум» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:54 · Германия. Бундеслига
Беллингем пока не сообщил «Боруссии» о своём решении уйти в «Реал»
20:31 · Германия. Бундеслига
«Унион» Берлин – «Байер»: прогноз на матч чемпионата Германии – 29 апреля 2023
20:06 · Англия. Премьер-лига
Санчо хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и выбрал желаемый клуб
19:57 · Германия. Бундеслига
Патрик Шик может больше не сыграть в этом сезоне
19:23 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» и мёнхенгладбахская «Боруссия» интересуются полузащитником сборной Ганы Ашимеру
15:48 · Германия. Бундеслига
Арбитр Брых назвал ситуацию, когда ВАР может мешать
15:42 · Германия. Бундеслига
Тухель назвал сроки восстановления Упамекано 2
12:29 · Германия. Бундеслига
Менье надеется летом перейти в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем