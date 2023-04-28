«Игра в поддавки» продолжается: «Боруссия» Дортмунд не смогла обыграть аутсайдера

Чемпионская гонка в Бундеслиге получается уникальной, оторвавшиеся «Боруссия» Дортмунд и «Бавария» засбоили в ответственный момент и могут дождаться других конкурентов в споре за первое место. «Шмели» могли отрываться на четыре очка от баварцев, для этого нужно было обыграть аутсайдеров из «Бохума». На первых минутах Антони Лосилья метров с 18 с подбора вколотил мяч в девятку. Тут же прострел Дониэлла Малена с правого края штрафной, Себастьян Аллер не смог пробить, но на дальней штанге здорово сыграл Карим Адейеми. На протяжении всего первого тайма команды обменивались хорошими атаками, но счет не изменился. Вторая часть поединка была более размеренной. «Боруссия» под конец активизировалась, но мяч упорно не шел в ворота, а гол Матса Хуммельса на 90-й минуте был отменен - вне игры.

1:1, «Боруссия» пока лидирует, но в воскресенье может упустить первое место, соперник - четвертый с конца.