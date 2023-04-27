Ройс продлит контракт с «Боруссией»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в ближайшее время продлит контракт с немецким клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что действующее соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до конца июня нынешнего года. Цвета «шмелей» Ройс защищает уже 11-й сезон. В составе «Боруссии» полузащитник дважды выигрывал Кубок Германии и трижды становился обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне Ройс провёл за «Боруссию» 26 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает немца в 9 миллионов евро.