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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ройс продлит контракт с «Боруссией»

27 Апреля 2023 • 15:36 Комментировать
Бохум
...
Боруссия Д
1 5.50 X 4.80 2 1.50
28.04 21:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в ближайшее время продлит контракт с немецким клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что действующее соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до конца июня нынешнего года. Цвета «шмелей» Ройс защищает уже 11-й сезон. В составе «Боруссии» полузащитник дважды выигрывал Кубок Германии и трижды становился обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне Ройс провёл за «Боруссию» 26 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает немца в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс
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БОХУМ БОРУССИЯ Д
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