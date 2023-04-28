30-й туре чемпионата Германии стартует матчем «Бохум» - «Боруссия» Дортмунд. «Шмели» стали лидерами после очередной осечки «Баварии» и сегодня могу оторваться от главного конкурента уже на четыре очка. Да и противник не самый опасный, он идет на четвертом месте с конца, чаще всех проигрывает и пропускает. Тем не менее, победу нужно добыть. Получится ли - смотрим в 21:30 на «Матч Футбол 3», «Сетанта Спортс Украина», «Сетанта Казахстан», Sky Sports, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Бесплатную трансляцию матча «Бохум» - «Боруссия» Дортмунд смотрите на сайте Winline. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
Бохум - Боруссия Дортмунд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
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