Кто выиграет Бундеслигу: За пять туров до конца турнира на титул три претендента

В этом сезоне гонка за чемпионским титулом в Германии получается горячей. За пять туров до конца «Бавария» не лидирует и борется с двумя конкурентами. Сетевое изданиепытается предсказать итог гонки.

«Бавария» в двух последних матчах в Бундеслиге набрала всего одно очко и опустилась на второе место. Перед финишем дортмундская «Боруссия» на один балл опережает главного фаворита турнира. При этом не потерял шансов на чемпионство и берлинский «Унион», который на пять очков отстаёт от «шмелей». Отрыв немаленький, конечно, но, учитывая ту нестабильность, с которой действуют «Боруссия» и «Бавария», сбрасывать со счетов столичный коллектив не стоит. Четвёртым же идёт «Фрайбург», который уже в семи очках от «Боруссии» и, конечно, выиграть Бундеслигу не сможет.

№ Клуб О Голы Разница 1. "Боруссия" Дортмунд 60 66 - 39 +27 2. "Бавария" 59 79 - 33 +46 3. "Унион" 55 44 - 31 +13

На всякий случай надо оговориться, что при равенстве очков ключевой станет разница мячей. Учитывая, что разница между всеми командами существенная, пожалуй, не стоит даже смотреть на остальные показатели. Едва ли за пять туров «Боруссия» сможет отыграть у «Баварии» 19 голов отставания, а «Унион» – 14 мячей в сравнении со «шмелями», не говоря уже про мюнхенцев.

Очень многое на финише решит календарь, и он, конечно, разный для каждого соперника.

"Боруссия" Дортмунд "Бавария" "Унион" 30-й тур "Бохум" (г) "Герта" (д) "Байер" (д) 31-й тур "Вольфсбург" (д) "Вердер" (г) "Аугсбург" (г) 32-й тур "Боруссия" Мёнхенгладбах (д) "Шальке 04" (д) "Фрайбург" (д) 33-й тур "Аугсбург" (г) "Лейпциг" (д) "Хоффенхайм" (г) 34-й тур "Майнц" (д) "Кёльн" (г) "Вердер" (д)

Глядя на расписание, пожалуй, можно смело вычеркнуть «Унион» из претендентов. Берлинцы мало того что имеют отставание, так и календарь довольно непростой. «Унион» ждут матчи с «Байером» и «Фрайбургом», которые как раз борются за место в Лиге чемпионов. Сложно себе представить, что берлинцы смогут пройти свой финиш без потери очков, чтобы суметь нагнать фаворитов.

Если сравнивать календарь «Боруссии» и «Баварии», то сложно кому-то отдать предпочтение. Мюнхенцев ждут матчи против «Герты» и «Шальке 04», которые идут в зоне вылета, а также «Вердера» и «Кёльна», которые в общем-то уже ни за что не борются. Однако «Лейпциг», пусть даже и в Мюнхене, точно будет выкладываться по максимуму, потому что борьба за места в Лиге чемпионов продолжается.

У «шмелей» такого сильного соперника, как «Лейпциг», уже не осталось. Однако «Вольфсбург» и «Майнц» борются за попадание хоть в какие-то еврокубки, а «Бохум» пока не обеспечил себе сохранение прописки в элите. «Аугсбург» и одноклубники из Мёнхенгладбаха, скорее всего, уже ни за что не борются.

Учитывая гегемонию и ресурсы «Баварии», возможно, что у дортмундцев нескоро будет подобный шанс выиграть чемпионство. Сейчас же у «Боруссии» есть всё, чтобы завоевать салатницу: преимущество в очках, не самый сложный календарь и проблемы в стане главного конкурента. Когда же ещё становиться чемпионами, если не сейчас?