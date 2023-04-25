«Боруссия» Дортмунд претендует на полузащитника «Челси»

Хавбек «Челси» Конор Галлахер попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

23-летний футболист может сменить клуб грядущим летом, так как в «Челси» планируют разгрузить переполненный состав. Согласно сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, слухи о возможном переходе Галлахера в дортмундскую «Боруссию» имеют под собой основания – англичанин действительно фигурирует в шорт-листе «шмелей». Переговоры, впрочем, ещё не стартовали. Стоимость потенциального трансфера оценивается в 50 млн евро – именно такую сумму намерен выручить «Челси».

Контракт Конора Галлахера с «Челси» рассчитан до 2025 года.