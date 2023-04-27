«Боруссия» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с 33-летним полузащитником Марко Ройсом до лета 2024 года.

Напомним, Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В составе «шмелей» немецкий футболист дважды выигрывал Кубок Германии и три раза становился обладателем Суперкубка страны. Срок действия предыдущего соглашения Ройса с «Боруссией» истекал летом текущего года.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги футболист провёл 20 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

После 29 туров чемпионата Германии «Боруссия» возглавляет турнирную таблицу, опережая вторую «Баварию» на одно очко.