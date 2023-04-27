Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Ройс продлил контракт с «Боруссией» официально

27 Апреля 2023 • 16:37 Комментировать
Бохум
...
Боруссия Д
1 5.50 X 4.80 2 1.50
28.04 21:30

«Боруссия» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с 33-летним полузащитником Марко Ройсом до лета 2024 года.

Напомним, Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В составе «шмелей» немецкий футболист дважды выигрывал Кубок Германии и три раза становился обладателем Суперкубка страны. Срок действия предыдущего соглашения Ройса с «Боруссией» истекал летом текущего года.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги футболист провёл 20 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

После 29 туров чемпионата Германии «Боруссия» возглавляет турнирную таблицу, опережая вторую «Баварию» на одно очко.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОХУМ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Апреля
16:37 · Германия. Бундеслига
Ройс продлил контракт с «Боруссией» официально
15:36 · Германия. Бундеслига
Ройс продлит контракт с «Боруссией»
14:55 · Германия. Бундеслига
Осимхен может перейти в «Баварию» из-за своей девушки
12:53 · Англия. Премьер-лига
Месси и Бензема – в сборной самых дорогих игроков с истекающими контрактами
12:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель набрал 25,6% очков «Челси» в этом сезоне АПЛ, Томас провёл 6 матчей у руля клуба
12:20 · Германия. Бундеслига
Беллингем ещё не выбрал свой будущий клуб
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» вышел на контакт с агентами Гравенберха
11:57 · Германия. Бундеслига
«Бохум» - «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч чемпионата Германии – 28 апреля 2023
10:08 · Англия. Премьер-лига
Реднапп рассказал, какой клуб выбрал Беллингем
09:57 · Англия. Премьер-лига
Почеттино выбирает между двумя полузащитниками для усиления «Челси»
08:46 · Германия. Бундеслига
Зоммер может покинуть «Баварию»
26 Апреля
23:34 · Германия. 2-я бундеслига
«Фортуна для всех» - руководство дюссельдорфского клуба приглашает всех бесплатно
21:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не будет препятствовать переговорам Ковачича и «Баварии» слухи
21:02 · Германия. Бундеслига
«Зазноба» - выяснилось, для чего Люка Эрнандес отправился в Милан
20:33 · Россия. Премьер-лига
Карпов: «Отавио отказался ехать в Россию»
Все новости
Рекомендуем