Ройс: «Наша цель предельно ясна – мы хотим выиграть Бундеслигу»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс дал интервью после продления контракта с клубом.

Полузащитник подписал новое соглашение, рассчитанное до конца следующего сезона. В настоящий момент «шмели» лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая «Баварию» на одно очко за пять туров до финиша.

«Для всех нас, включая игроков и болельщиков, очевидна наша текущая цель – мы хотим выиграть Бундеслигу. Чтобы добиться этого, нам нужен вклад каждого, кто выступает за команду. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь «Боруссии» в этом. Для меня до сих пор нет ничего более приятного, чем забивать голы на глазах у местной публики», – цитирует TMW Ройса.