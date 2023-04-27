Ройс прокомментировал продление контракта с «Боруссией»

В четверг было объявлено о том, что атакующий полузащитник Марко Ройс продлил контракт с «Боруссией» ещё на год – до конца сезона 2023/2024. 33-летний футболист дал комментарий после пролонгации соглашения.

«С самого детства я говорил, что этот клуб для меня особенный. Я всегда гордился тем, что являюсь частью этого клуба и стремился с ним к успеху. Как следствие, я очень рад, что продлил контракт ещё на год. Я всегда хотел завершить здесь карьеру. Это желание никогда не менялось. Я очень горд и очень счастлив», - сказал Ройс клубной пресс-службе.

В 26 матчах сезона 2022/2023 Марко Ройс забил восемь голов и отдал семь результативных передач.