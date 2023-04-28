Менье надеется летом перейти в «Барселону»

Правый защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье хочет покинуть свою команду в конце нынешнего сезона. По информации от Mundo Deportivo, бельгиец надеется, что перейдёт в каталонскую «Барселону».

У 31-летнего Менье есть контракт с «Боруссией» Дортмунд до лета 2024 года. Это значит, что для трансфера «Барселоне» нужно заплатить сумму компенсации, что смотрится маловероятным в условиях проблем с финансовым фэйр-плеем.

После травмы полученной в октябре, Менье не является основным футболистом дортмундской «Боруссии». Бельгиец вернулся в строй в феврале, но с тех пор ни разу не вышел в стартовом составе своей команды в Бундеслиге.