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Чемпионат Германии. Бундеслига

Менье надеется летом перейти в «Барселону»

28 Апреля 2023 • 12:29 Комментировать
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Боруссия Д
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Через 8 ч. 21 мин.

Правый защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье хочет покинуть свою команду в конце нынешнего сезона. По информации от Mundo Deportivo, бельгиец надеется, что перейдёт в каталонскую «Барселону».

У 31-летнего Менье есть контракт с «Боруссией» Дортмунд до лета 2024 года. Это значит, что для трансфера «Барселоне» нужно заплатить сумму компенсации, что смотрится маловероятным в условиях проблем с финансовым фэйр-плеем.

После травмы полученной в октябре, Менье не является основным футболистом дортмундской «Боруссии». Бельгиец вернулся в строй в феврале, но с тех пор ни разу не вышел в стартовом составе своей команды в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Тома Менье
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