«Чувствую себя ужасно»: Арбитр признал ошибку против «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Бохум» в пятницу (ничья 1:1), и теперь может потерять лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. После неутешительного результата в «Боруссии» выражали недовольство судейством. Арбитр Саша Штегеманн признал, что отработал плохо.

«Я очень раздражён, чувствую себя ужасно, очень плохо спал. Я зол, потому что принял неправильное решение. Глядя на момент с Адейеми, это пенальти. На поле я этого не заметил. Как главный судья я имею право принимать решение сам, не используя видеоассистента», - сказал Штегеманн WDR 2.

В воскресенье на вершину таблицы Бундеслиги может вернуться «Бавария». Для этого ей нужно обыграть «Герту».