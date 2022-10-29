Нагельсманн: «Бавария» показывает отличную игру, несмотря на загруженный календарь»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мыслями после победы над «Майнцем» (6:2) в матче Бундеслиги.

«Нам было трудно в первые 5-10 минут обоих таймов, но в остальном мы отлично справились. Отдельной похвалы заслуживает то, что игроки показывают высокий уровень, несмотря на загруженный график. Всегда приятно, когда команда много забивает, и особенно приятно, что сегодня у нас шесть разных авторов голов – это добавляет команде уверенности», – отметил рулевой мюнхенцев после матча.

Сегодняшний успех позволил «Баварии» возглавить турнирную таблицу чемпионата Германии с 25 очками. Однако берлинский «Унион», отстающий на два балла, имеет один матч в запасе.