Павар был задержан за вождение в нетрезвом виде

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар недавно был арестован за вождение в нетрезвом виде.

По информации Bild, несколько недель назад чемпион мира – 2018 был задержан полицией в Мюнхене, после чего получил штраф от спортивного директора «рекордмайстера» Хасана Салихамиджича, а также лишился лицензии на вождение.

Помимо этого, у игрока серьёзные неприятности на футбольном поле. Защитник пропустил последние две встречи, оставшись на замене по решению Юлиана Нагельсманна.

Отметим, что несколько европейских топ-клубов могут воспользоваться тяжелыми взаимоотношениями Павара с «Баварией» и попытаться подписать игрока.

