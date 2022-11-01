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Чемпионат Германии. Бундеслига

Павар был задержан за вождение в нетрезвом виде

01 Ноября 2022 • 22:20 Комментировать (1)
Бавария
6:2
Майнц
окончен

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар недавно был арестован за вождение в нетрезвом виде.

По информации Bild, несколько недель назад чемпион мира – 2018 был задержан полицией в Мюнхене, после чего получил штраф от спортивного директора «рекордмайстера» Хасана Салихамиджича, а также лишился лицензии на вождение.

Помимо этого, у игрока серьёзные неприятности на футбольном поле. Защитник пропустил последние две встречи, оставшись на замене по решению Юлиана Нагельсманна.

Отметим, что несколько европейских топ-клубов могут воспользоваться тяжелыми взаимоотношениями Павара с «Баварией» и попытаться подписать игрока.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
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Комментарии (1)
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Alex1972
01 Ноября 2022 в 22:38
Карпов и Павар - не только чемпионы мира, но и любители выпить... Может Месси не надо выигрывать ЧМ?... А-ха-ха-ха...
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