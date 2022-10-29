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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич: «Бавария» хочет сохранить Чупо-Мотинга»

29 Октября 2022 • 22:48 Комментировать
Бавария
6:2
Майнц
окончен

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о будущем нападающего Эрика Чупо-Мотинга.

33-летний форвард, ранее получавший крайне мало игровой практики, забил пять голов в последних шести матчах Лиги чемпионов и Бундеслиги. В сегодняшнем игре против «Майнца» (6:2) камерунец записал в свой актив гол и результативную передачу.

«Мы проведём переговоры с Чупо-Мотингом – нет ничего, что говорило бы против этого. Думаю, ему определённо есть место в нашей команде. Мы надеемся, что он останется в «Баварии», – цитирует Sky Sport слова Салихамиджича после разгромной победы мюнхенцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Эрик Чупо-Мотинг
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