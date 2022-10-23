В «Баварии» заявили, что клуб не будет активен зимой на трансферном рынке

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился планами мюнхенского клуба на ближайшее трансферное окно.

Салихамиджич считает, что немецкий гранд сделал немало хороших приобретений минувшим летом, поэтому ему нет смысла проявлять излишнюю активность на трансферном рынке зимой.

«Мы совершили много трансферов летом, поэтому я думаю, что мы очень хорошо подготовились к сезону. Зимой мы не будет активны на трансферном рынке», — цитирует Салихамиджича Bild.

После 11 проведённых матчей в нынешнем розыгрыше Бундеслиги «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 22 набранных очка. Кроме того, мюнхенцы уверенно возглавляют свою группу в Лиге чемпионов, где также выступают «Барселона», «Интер» и чешская «Виктория».