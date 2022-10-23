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Спортивный директор «Баварии»: «Кейн – топ-игрок с мировым именем»

23 Октября 2022 • 21:08 Комментировать
Бавария
...
Майнц
29.10 16:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в очередной раз ответил на вопрос об интересе клуба к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

29-летний англичанин считается главной трансферной целью мюнхенского гранда на следующее лето, и вероятная сделка, как сообщают СМИ, будет зависеть от того, согласится ли игрок продлить контракт с «Тоттенхэмом», истекающий в 2024 году.

«Нет никаких сомнений в том, что Кейн – топ-футболист с мировым именем, но мы не хотим обсуждать игроков, связанных контрактом с другими клубами», – цитирует Салихамиджича Bild.

На счету Гарри Кейна 11 забитых мячей в 16 матчах нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Хасан Салихамиджич Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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