Спортивный директор «Баварии»: «Кейн – топ-игрок с мировым именем»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в очередной раз ответил на вопрос об интересе клуба к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

29-летний англичанин считается главной трансферной целью мюнхенского гранда на следующее лето, и вероятная сделка, как сообщают СМИ, будет зависеть от того, согласится ли игрок продлить контракт с «Тоттенхэмом», истекающий в 2024 году.

«Нет никаких сомнений в том, что Кейн – топ-футболист с мировым именем, но мы не хотим обсуждать игроков, связанных контрактом с другими клубами», – цитирует Салихамиджича Bild.

На счету Гарри Кейна 11 забитых мячей в 16 матчах нынешнего сезона.