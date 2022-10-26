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Чемпионат Германии. Бундеслига

Де Лихт: «Начинать в «Баварии» было тяжело, но это нормально»

26 Октября 2022 • 20:24 Комментировать
Бавария
...
Майнц
29.10 16:30

Нидерландский новичок «Баварии» Маттайс де Лихт высказался об адаптации в составе немецкого гранда.

«Начинать в «Баварии» было довольно тяжело, но это нормально, что нужно некоторое время, чтобы адаптироваться. Сейчас ситуация улучшилась», – заявил защитник «рекордмайстера», чьи слова приводит пресс-служба УЕФА. Игрок отметил, что в настоящий момент находится в хорошей форме и прекрасно влился в коллектив.

Напомним, что де Лихт переехал на «Альянц Арену» этим летом, проведя в футболке «Баварии» 15 матчей в рамках всех состязаний.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттайс де Лихт
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