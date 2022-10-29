«Бавария» забила 6 мячей «Майнцу» и вышла в лидеры Бундеслиги

В 12-м туре Бундеслиги «Бавария» дома играла против «Майнца» и спокойно разнесла оборону противника, забив четыре гола. Серж Гнабри и Джамал Мусиала уже к середине первого тайма обеспечили задел в два мяча, а в самой концовке первого тайма стороны обменялись неудачными 11-метровыми, но они завершились голами на добивании со стороны Садио Мане и Сильвана Видмера. На 58-й минуте Леон Горецка снова сделал счет разгромным - 4:1. Под конец игры отличились Матис Тель и Маркус Ингвартсен, а перед финальным свистком еще и Эрик Чупо-Мотинг - 6:2.
«Бавария» наконец-то возглавила таблицу, «Майнц» - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Гнабри Серж5'
|(2:0) Мусиала Джамал28'
|(3:0) Мане Садио43'
|45'Видмер Сильван (3:1)
|(4:1) Горецка Леон58'
|(5:1) Тель Матис79'
|82'Ингвартсен Маркус (5:2)
|(6:2) Чупо-Мотинг Эрик86'
Ульрайх Свен•Мазрауи Нуссер•Упамекано Дайо•Де Лихт Маттайс46' (Павар Бенжамен (46') • 88'Альфонсо Дэвис•Киммих Йозуа•Горецка Леон60' (Коман Кингсли (60') •Гнабри Серж60' (Забитцер Марсель (60') •Мусиала Джамал72' (Гравенберх Райан (72') •Мане Садио76' (Тель Матис (76') •Чупо-Мотинг Эрик
Запасные: Johannes Schenk•Станишич Йосип
Центнер Робин•Фернандес Эдимилсон 34'67' (Бель Штефан (67') •Хак Александер•Каси Антони•Видмер Сильван•Аарон Мартин•Баррейро Леандро•Стах Антон62' (Ингвартсен Маркус (62') •Ли Чхэ-Сон II62' (Баркок Аймен (62') •Буркардт Джонатан62' (Фюльжени Анжело (62') •Онисиво Карим76' (Бюргзорг Делано (76')
29 октября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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