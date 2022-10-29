«Бавария» забила 6 мячей «Майнцу» и вышла в лидеры Бундеслиги

В 12-м туре Бундеслиги «Бавария» дома играла против «Майнца» и спокойно разнесла оборону противника, забив четыре гола. Серж Гнабри и Джамал Мусиала уже к середине первого тайма обеспечили задел в два мяча, а в самой концовке первого тайма стороны обменялись неудачными 11-метровыми, но они завершились голами на добивании со стороны Садио Мане и Сильвана Видмера. На 58-й минуте Леон Горецка снова сделал счет разгромным - 4:1. Под конец игры отличились Матис Тель и Маркус Ингвартсен, а перед финальным свистком еще и Эрик Чупо-Мотинг - 6:2.

«Бавария» наконец-то возглавила таблицу, «Майнц» - восьмой.

Видео