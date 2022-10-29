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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» забила 6 мячей «Майнцу» и вышла в лидеры Бундеслиги

29 Октября 2022 • 18:25 Комментировать
Бавария
6:2
Майнц
окончен

В 12-м туре Бундеслиги «Бавария» дома играла против «Майнца» и спокойно разнесла оборону противника, забив четыре гола. Серж Гнабри и Джамал Мусиала уже к середине первого тайма обеспечили задел в два мяча, а в самой концовке первого тайма стороны обменялись неудачными 11-метровыми, но они завершились голами на добивании со стороны Садио Мане и Сильвана Видмера. На 58-й минуте Леон Горецка снова сделал счет разгромным - 4:1. Под конец игры отличились Матис Тель и Маркус Ингвартсен, а перед финальным свистком еще и Эрик Чупо-Мотинг - 6:2.

«Бавария» наконец-то возглавила таблицу, «Майнц» - восьмой.

Протокол игры  
Бавария6:2Майнц
(1:0) Гнабри Серж5'  
(2:0) Мусиала Джамал28'  
(3:0) Мане Садио43'  
  45'Видмер Сильван (3:1)
(4:1) Горецка Леон58'  
(5:1) Тель Матис79'  
  82'Ингвартсен Маркус (5:2)
(6:2) Чупо-Мотинг Эрик86'  
Ульрайх СвенМазрауи НуссерУпамекано ДайоДе Лихт Маттайс 46' (Павар Бенжамен ( 46'  88') Альфонсо ДэвисКиммих ЙозуаГорецка Леон 60' (Коман Кингсли ( 60') Гнабри Серж 60' (Забитцер Марсель ( 60') Мусиала Джамал 72' (Гравенберх Райан ( 72') Мане Садио 76' (Тель Матис ( 76') Чупо-Мотинг Эрик
Запасные: Johannes SchenkСтанишич Йосип
Центнер РобинФернандес Эдимилсон  34' 67' (Бель Штефан ( 67') Хак АлександерКаси АнтониВидмер СильванАарон МартинБаррейро ЛеандроСтах Антон 62' (Ингвартсен Маркус ( 62') Ли Чхэ-Сон II 62' (Баркок Аймен ( 62') Буркардт Джонатан 62' (Фюльжени Анжело ( 62') Онисиво Карим 76' (Бюргзорг Делано ( 76')
Запасные: Тауэр НикласЛайч МаксимEniss ShabaniДамен ФиннБобциен БенДа Коста Данни
29 октября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

Видео

6:2. Гол Эрика Чупо-Мотинга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
6:2. Гол Эрика Чупо-Мотинга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
5:2. Гол Маркуса Ингвартсена (видео). Чемпионат Германии. Футбол
5:2. Гол Маркуса Ингвартсена (видео). Чемпионат Германии. Футбол
5:1. Гол Матиса Теля (видео). Чемпионат Германии. Футбол
5:1. Гол Матиса Теля (видео). Чемпионат Германии. Футбол
4:1. Гол Леона Горецка (видео). Чемпионат Германии. Футбол
4:1. Гол Леона Горецка (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Чупо-Мотинг упускает голевой момент (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Чупо-Мотинг упускает голевой момент (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:1. Гол Сильвана Видмера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:1. Гол Сильвана Видмера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Буркардт не забил пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Буркардт не забил пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:0. Гол Садио Мане (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:0. Гол Садио Мане (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Каркас ворот выручает хозяев (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Каркас ворот выручает хозяев (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Джамала Мусиала (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Джамала Мусиала (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Сержа Гнабри (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Сержа Гнабри (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Майнц
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