«Баварии» покорилось редкое достижение в матче против «Майнца»

«Бавария» разгромила «Майнц» со счётом 6:2 в поединке 12-го тура Бундеслиги.

Авторами всех шести мячей в ворота гостей стали разные игроки: счёт открыл Серж Гнабри, а позднее свои имена на табло зажгли Джамал Мусиала, Садио Мане, Леон Горецка, Матис Тель и Эрик Чупо-Мотинг. По информации Opta, лишь в третий раз с начала нынешнего тысячелетия в составе мюнхенского гранда набралось сразу шесть голеодоров в одном матче Бундеслиги.

Сегодняшняя победа, ставшая третьей кряду, позволила «Баварии» возглавить турнирную таблицу чемпионата. Лучшим бомбардиром команды Юлиана Нагельсманна остаётся Джамал Мусиала, отличившийся семь раз.