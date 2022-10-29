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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Баварии» покорилось редкое достижение в матче против «Майнца»

29 Октября 2022 • 20:25 Комментировать
Бавария
6:2
Майнц
окончен

«Бавария» разгромила «Майнц» со счётом 6:2 в поединке 12-го тура Бундеслиги.

Авторами всех шести мячей в ворота гостей стали разные игроки: счёт открыл Серж Гнабри, а позднее свои имена на табло зажгли Джамал Мусиала, Садио Мане, Леон Горецка, Матис Тель и Эрик Чупо-Мотинг. По информации Opta, лишь в третий раз с начала нынешнего тысячелетия в составе мюнхенского гранда набралось сразу шесть голеодоров в одном матче Бундеслиги.

Сегодняшняя победа, ставшая третьей кряду, позволила «Баварии» возглавить турнирную таблицу чемпионата. Лучшим бомбардиром команды Юлиана Нагельсманна остаётся Джамал Мусиала, отличившийся семь раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг Серж Гнабри Леон Горецка Садио Мане Джамал Мусиала Матис Тель
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