Нагельсманн объяснил улучшения в игре Мане

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн доволен игровой формой Садио Мане.

В субботнем матче Бундеслиги против «Майнца» (6:2) сенегалец отметился забитым мячом и двумя результативными передачами, а чуть ранее поразил ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Я доволен выступлениями Мане. В последних матчах он преуспел из-за смены позиции – теперь он больше играет на фланге, где привык выходить в «Ливерпуле». Он был хорош и сегодня, и в матче с «Барселоной», и я надеюсь, что он продолжит в том же духе», – отметил Нагельсманн.

В 20 матчах за «Баварию» Садио Мане забил 11 голов и трижды ассистировал товарищам по команде.