Руководство «Баварии» хотело собрать в своём составе как можно больше звёзд немецкого футбола во время последнего трансферного окна.

По информации издания Bild, боссы «рекордмайстера» обращались к агенту атакующего игрока «Челси» Кая Хаверца этим летом, однако получили отказ. Причины разногласий не объявляются. Напомним, что контракт полузащитника с «аристократами» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

В текущей кампании автор победного гола в финале Лиги чемпионов провёл 15 поединков в рамках всех состязаний, в которых отметился тремя забитыми мячами.

