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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» обращалась к агентам Хаверца слухи

27 Октября 2022 • 23:22 Комментировать
Бавария
...
Майнц
29.10 16:30

Руководство «Баварии» хотело собрать в своём составе как можно больше звёзд немецкого футбола во время последнего трансферного окна.

По информации издания Bild, боссы «рекордмайстера» обращались к агенту атакующего игрока «Челси» Кая Хаверца этим летом, однако получили отказ. Причины разногласий не объявляются. Напомним, что контракт полузащитника с «аристократами» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

В текущей кампании автор победного гола в финале Лиги чемпионов провёл 15 поединков в рамках всех состязаний, в которых отметился тремя забитыми мячами.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кай Хаверц
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