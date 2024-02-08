Ван де Вен установил рекорд сезона в АПЛ по скорости рывка

Защитник лондонского «Тоттенхэма» установил новый рекорд Английской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Рекорд был зафиксирован в матче между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом», который состоялся 31 января. В момент рыка нидерландский футболист развил свою скорость до 37,38 км/ч.

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику «Манчестер Сити» Кайлу Уокеру, который в игре с «Эвертоном» (14 мая 2023 года) разогнался до 37,31 км/ч. В пятерке лучших также находятся вингер «Лутона» Чидозе Огбене (36, 93 км/ч), вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету (36, 86 км/ч) и полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи (36,76 км/ч).