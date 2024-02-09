​Постекоглу: «Хочу думать, что отсутствие де Дзерби окажет влияние»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о предстоящем матче против «Брайтона».

«Я знаю, что их результаты в последнее время не очень хороши, но их игровой стиль не меняется. Независимо от формы, они будут стараться владеть мячом и доминировать. Мы должны быть к этому готовы.

Де Дзерби не будет в технической зоне из-за дисквалификации? Я хочу думать, что это окажет влияние, иначе какой смысл в нашей работе как тренеров. Но жаль, что его не будет», - сказал Постекоглу в ходе пресс-конференции.

Матч «Тоттенхэм» - «Брайтон» стартует 10 февраля в 18:00 по московскому времени.