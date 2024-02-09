Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Постекоглу: «Хочу думать, что отсутствие де Дзерби окажет влияние»

09 Февраля 2024 • 18:42 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брайтон
1 1.80 X 4.30 2 3.85
Через 22 ч. 41 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о предстоящем матче против «Брайтона».

«Я знаю, что их результаты в последнее время не очень хороши, но их игровой стиль не меняется. Независимо от формы, они будут стараться владеть мячом и доминировать. Мы должны быть к этому готовы.

Де Дзерби не будет в технической зоне из-за дисквалификации? Я хочу думать, что это окажет влияние, иначе какой смысл в нашей работе как тренеров. Но жаль, что его не будет», - сказал Постекоглу в ходе пресс-конференции.

Матч «Тоттенхэм» - «Брайтон» стартует 10 февраля в 18:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брайтон Анге Постекоглу Роберто де Дзерби ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Февраля
18:42
​Постекоглу: «Хочу думать, что отсутствие де Дзерби окажет влияние»
17:20
Ставка и прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон АПЛ — 10 февраля 2024
12:25
Прогноз на точный счёт матча Тоттенхэм — Брайтон АПЛ — 10 февраля 2024
12:02
Фати — самый высокооплачиваемый молодой игрок АПЛ
12:02
Фати — самый высокооплачиваемый молодой игрок АПЛ
08 Февраля
21:35
Клубы АПЛ, Ла Лиги и Бундеслиги поспорят за Митому
16:16
Ланге оценил перспективы Бергвалла, которого «Тоттенхэм» перехватил у «Барселоны»
16:09
Ланге рассказал, почему «Тоттенхэм» купил Дрэгушина
16:04
Технический директор «Тоттенхэма» Ланге оценил трансфер Вернера
13:05
Ван де Вен установил рекорд сезона в АПЛ по скорости рывка
07 Февраля
21:52
«Тоттенхэм» - «Брайтон»: прогноз и ставки БК Pinnacle
06 Февраля
14:16
Новичок «Тоттенхэма» рассказал об отказе «Барселоне»
05 Февраля
19:28
Бергвалл: «Отказать «Барселоне» было непросто»
15:29
Педру Нету и вингер «Барселоны» интересны лондонскому топ-клубу
10:20
Клопп рассказал о травме Собослаи
00:09
«Барселона» могла не упустить Бергвалла, если бы завершила сделку раньше
04 Февраля
13:39
Хиль в январе мог оказаться в испанском клубе, но сделка сорвалась
03:45
Постекоглу: «Тоттенхэм» отлично подходит Бергваллу»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Клопп дал ответ «Барселоне» «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок «Реал» сделал предложение клубу Роналду Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Клопп дал ответ «Барселоне» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.02.24 в 15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон Эвертон
1.22 6.40 11.00
Видео
10.02.24 в 18:00
Лутон Таун Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2.09 3.35 3.40
Видео
10.02.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
1.83 4.00 3.65
Видео
10.02.24 в 18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Бёрнли Бёрнли
1.24 6.40 9.20
Видео
10.02.24 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брентфорд Брентфорд
2.09 3.35 3.40
Видео
10.02.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Борнмут Борнмут
2.32 3.50 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
19:10 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино отметил прогресс «Челси»
18:42 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу: «Хочу думать, что отсутствие де Дзерби окажет влияние»
18:36 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался о своей статистике против Дайча
18:30 · Англия. Премьер-лига
​Эмери: «Игра против «Манчестер Юнайтед» – это игра на шесть очков»
18:22 · Англия. Премьер-лига
​Клопп рассказал, в чём надо прибавить «Ливерпулю» после поражения от «Арсенала»
18:15 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался о новой травме Тьяго 1
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Артета похвалил Мойеса и его «Вест Хэм»
17:55 · Англия. Премьер-лига
​Артета отреагировал на критику «Арсенала» за бурное празднование победы над «Ливерпулем»
17:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать одноклубника Захаряна
17:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о синих карточках в футболе
17:32 · Англия. Премьер-лига
Клопп ответил, могут ли Макаллистер и Эндо играть вместе
17:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино не поддержал идею синей карточки в футболе
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Альфонсо Дэвис интересен двум топ-клубам АПЛ
17:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, когда Салах может вернуться к тренировкам
17:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Нам не стоит обсуждать состояние Брэдли
Все новости
Рекомендуем