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Фати — самый высокооплачиваемый молодой игрок АПЛ

09 Февраля 2024 • 12:02 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брайтон
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10.02 18:00

Нападающий «Брайтона» Ансу Фати является самым высокооплачиваемым футболистом среди всех игроков Английской премьер-лиги до 21 года. Об этом на своих страницах рассказал Diario Sport.

Напомним, испанский вингер проводит текущий сезон в «Брайтоне» на правах аренды. Контракт Фати принадлежит «Барселоне».

В нынешней кампании 21-летний футболист принял участие в 15 матчах в составе «чаек», в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 23 туров «Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 35 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Ансу Фати

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