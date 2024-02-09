Фати — самый высокооплачиваемый молодой игрок АПЛ

Нападающий «Брайтона» Ансу Фати является самым высокооплачиваемым футболистом среди всех игроков Английской премьер-лиги до 21 года. Об этом на своих страницах рассказал Diario Sport.

Напомним, испанский вингер проводит текущий сезон в «Брайтоне» на правах аренды. Контракт Фати принадлежит «Барселоне».

В нынешней кампании 21-летний футболист принял участие в 15 матчах в составе «чаек», в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 23 туров «Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 35 очков.