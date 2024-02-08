Клубы АПЛ, Ла Лиги и Бундеслиги поспорят за Митому

Вингер «Брайтона» Каору Митома остаётся целью множества клубов ведущих европейских лиг.

Недавно в СМИ появились сведения об интересе к японцу со стороны «Барселоны». По данным журналиста Экрема Конура, претендентов на 26-летнего игрока очень много: поспорить за него готовы различные представители Английской премьер-лиги, испанской Ла Лиги и немецкой Бундеслиги. «Брайтон» намерен выручить за футболиста не менее 60 млн евро.

В активе Каору Митомы три забитых мяча и шесть результативных передач в 24 матчах текущей кампании. Действующий трудовой договор лидера атаки «чаек» рассчитан до середины 2027 года.