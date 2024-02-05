Бергвалл: «Отказать «Барселоне» было непросто»

Полузащитник «Юргордена» Лукас Бергвалл высказался о предстоящем переходе в лондонский «Тоттенхэм».

— Это два невероятных клуба. У меня был очень трудный выбор, но мне показалось, что моим следующим шагом должен стать «Тоттенхэм». Отказать «Барселоне» было непросто. Это решение заняло у меня много времени, — приводит слова Бергвалла журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 18-летний хавбек перейдет в «Тоттенхэм» после окончания текущего сезона. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость сделки составила десять миллионов евро.

После 23 туров «шпоры» занимают пятое место в чемпионате Англии, набрав 44 очка.