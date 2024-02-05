«Барселона» могла не упустить Бергвалла, если бы завершила сделку раньше

Полузащитник «Юргордена» Лукас Бергвалл решил присоединиться к «Тоттенхэму» вместо «Барселоны».

Каталонский клуб долго вёл переговоры по молодому шведу, однако «шпоры», вступившие в гонку в последний момент, оказались расторопнее. В «Барселоне» считают, что сделали всё от себя зависящее, а ключевую роль сыграл финансовый вопрос – «Тоттенхэм» предложил 18-летнему игроку более выгодные условия.

Тем не менее, как сообщает журналист Маттео Моретто, «сине-гранатовые» могли подписать Бергвалла, если бы не затянули с закрытием сделки. Гранд Ла Лиги имел возможность завершить переход ещё до того, как в дело вмешался «Тоттенхэм».

Трансфер Лукаса Бергвалла обошёлся английскому клубу в 10 млн евро. Переход состоится грядущим летом.